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Более 60% украинцев отмечают рост уровня коррупции в 2023 году – исследование

Ангелина СтрашкуличЧетверг, 21 марта 2024, 15:59
Более 60% украинцев отмечают рост уровня коррупции в 2023 году – исследование
Фото: getty images

Рост уровня коррупции в Украине в 2023 году отмечают 61,2% украинского населения и 46,3% бизнеса.

Источник: исследование "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", представленное в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции

Детали: Согласно результатам опроса, рост уровня коррупции в 2023 году отмечают 61,2% населения, что более чем в два раза больше, чем в 2022-м, и 46,3% представителей бизнеса, что почти втрое превышает показатель 2022 года.

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Источник: nazk.gov.ua

Исследование также демонстрирует оценку коррупционного опыта граждан. Чаще всего сталкиваются с коррупцией те, кто обращается в сервисные центры Министерства внутренних дел, получает услуги в сферах строительства и земельных отношений, медицины, а также по подключению или обслуживанию систем электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения.

 
Источник: nazk.gov.ua

3 точки зрения бизнеса, наиболее коррумпированными сферами являются таможня, правоохранительные органы, строительство и земельные отношения, поставки электричества, газа и воды.

 
Источник: nazk.gov.ua

Справка: Исследование "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность" провело исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в течение ноября-декабря 2023 года путем опроса населения (2488 личных интервью, максимальная погрешность - ±2%) и представителей бизнеса (1208 телефонных интервью, максимальная погрешность - ±3%).

ВИДЕО ДНЯ

Это пятый национальный опрос населения и представителей бизнеса для комплексной оценки коррупционной ситуации в Украине. Первая волна исследования проведена в 2017 году, вторая - в 2020, третья - в 2021, четвертая - в 2022.

Темы: коррупцияопрос
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