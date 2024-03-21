Росія не змогла запустити в космос корабель з екіпажем

У Росії в останній момент скасували пуск ракети "Союз-2.1а" з кораблем "Союз МС-25" із космодрому Байконур на Міжнародну космічну станцію.

Джерело: російське агентство "Интерфакс" із посиланням на трансляцію, яку веде "Роскосмос"

Пряма мова диктора під час трансляції: "Увага на стартовому комплексі. Пройшло автоматичне скасування пуску. Привести агрегати стартового комплексу у вихідний стан. Підготуватися до стоянки 24 години".

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Деталі: Запуск мав відбутися о 15:21 за київським часом у четвер.

Згідно з повідомленням, до складу екіпажу входять космонавт "Роскосмосу" Олег Новицький, представниця Білорусі Марина Василевська та астронавтка NASA Трейсі Дайсон.

Політ мав тривати приблизно 3 години 19 хвилин. За даними "Роскосмосу", планувалося, що Новицький і Василевська проведуть на борту станції 12 діб і повернуться на Землю 2 квітня на кораблі "Союз МС-24" разом із астронавткою NASA Лорал О'Гара, а Дайсон продовжила б політ до вересня і приземлилася б на "Союзі МС-25" із космонавтами "Роскосмосу" Олегом Кононенком і Миколою Чубом.

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У "Роскосмосі" зазначають, що Дайсон мала вирушити до МКС за угодою про перехресні польоти між РФ і США. Цей політ планували зробити третім на російському кораблі "Союз МС" у межах угоди про перехресні польоти на МКС, укладеної "Роскосмосом" і NASA.