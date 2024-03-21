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Россия не смогла запустить в космос корабль с экипажем

Евгений КизиловЧетверг, 21 марта 2024, 16:25
Россия не смогла запустить в космос корабль с экипажем
ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-25". Фото: россми

В России в последний момент отменили пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.

Источник: российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию, которую ведет "Роскосмос"

Прямая речь диктора во время трансляции: "Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа".

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Детали: Запуск должен был состояться в 15:21 по киевскому времени в четверг.

Согласно сообщению, в состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Полет должен был занять примерно 3 часа 19 минут. По данным "Роскосмоса", планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября и приземлилась на "Союзе МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

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В "Роскосмосе" отмечают, что Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет планировался быть третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.

Темы: космосРосcия
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