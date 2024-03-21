Зеленський і прем’єр Греції домовилися прискорити розробку двосторонньої безпекової угоди

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, під час розмови йшлося про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту до України, щодо продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української ППО.

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"У необхідності надійного захисту неба пан прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня. Я також розповів йому про ранковий російський удар по Києву", – зазначив Зеленський.

Окрім цього, за його словами, лідери домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр Греції відвідав Одесу і на час його візиту по місту вдарила Росія. Міцотакіс розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.

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За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

На інцидент майже одразу відреагували топпосадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою.