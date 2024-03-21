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"Сімейний підряд" з оформлення фейкової інвалідності: у фігурантів вилучили $1 мільйон

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 18:07
Сімейний підряд з оформлення фейкової інвалідності: у фігурантів вилучили $1 мільйон
фото поліції

У Запорізькій області правоохоронці вирили злочинну групу, яка отримувала від громадян гроші за оформлення фіктивної інвалідності.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Запорізька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, оформлення фіктивної інвалідності забезпечувала заступниця начальника КУ "Обласний центр медико-соціальної експертизи" Запорізької обласної ради, використовуючи свій вплив на підлеглих медичних працівників із числа членів лікарсько-клінічних комісій та членів територіальних МСЕК.

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Підшукував клієнтів та тримав з ними зв'язок її родич (за даними джерела УП, син головної фігурантки –ред.), який був у ролі посередника. До прикладу, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3500 доларів.

Прокуратура зазначає, що задокументувала отримання хабаря в сумі 3800 доларів США.

20 березня оперативники та слідчі провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Правоохоронці вилучили понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кілограми психотропів (метадон), записи чорнової бухгалтерії.

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На підставі отриманих доказів керівниці центру слідчі поліції повідомили підозру в зловживанні впливом. Дії посередника кваліфіковано як незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Продовжується збір доказової бази для притягнення всіх причетних до злочину осіб. Окрім того, після проведення експертиз та низки процесуальних заходів дії фігурантів можуть бути додатково кваліфіковані, зазначають у ДСР НПУ.

Теми: корупціяЗапорізька областьполіція
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