Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Семейный подряд" по оформлению фейковой инвалидности: у фигурантов изъяли $1 миллион

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 18:07
Семейный подряд по оформлению фейковой инвалидности: у фигурантов изъяли $1 миллион
фото полиции

В Запорожской области правоохранители вырыли преступную группу, которая получала от граждан деньги за оформление фиктивной инвалидности.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Запорожская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, оформление фиктивной инвалидности обеспечивала заместитель начальника КУ "Областной центр медико-социальной экспертизы" Запорожского областного совета, используя свое влияние на подчиненных медицинских работников из числа членов врачебно-клинических комиссий и членов территориальных МСЭК.

Реклама:
 

Подыскивал клиентов и держал с ними связь ее родственник (по данным источника УП, сын организатора -ред.), который был в роли посредника. К примеру, стоимость направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) составляла 300 долларов, а получение нужного заключения - 3500 долларов.

Прокуратура отмечает, что задокументировала получение взятки в сумме 3800 долларов США.

20 марта оперативники и следователи провели обыски по местам работы и проживания участников коррупционной схемы. Правоохранители изъяли более 1 млн долларов, 103 тыс. евро, 3,2 млн гривен, 2 килограмма психотропов (метадон), записи черновой бухгалтерии.

ВИДЕО ДНЯ
 

На основании полученных доказательств руководительнице центра следователи полиции сообщили подозрение в злоупотреблении влиянием. Действия посредника квалифицированы как незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к преступлению лиц. Кроме того, после проведения экспертиз и ряда процессуальных мероприятий действия фигурантов могут быть дополнительно квалифицированы, отмечают в ДСР НПУ.

Темы: коррупцияЗапорожская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба призвал Запад обеспечить Украину ПВО: Дайте нам эти проклятые Patriot

Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12

ISW об атаке на "Крокус": обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ

Зеленский резко ответил Путину на обвинения в теракте: Больное и циничное существо

Депутатки от "Слуги народа" предлагают наказывать тюрьмой пожизненно за присвоение госфункций

НАБУ и САП взялись за главу АМКУ Кириленко после расследования "Схем"

Все новости...
коррупция
Более 60% украинцев отмечают рост уровня коррупции в 2023 году – исследование
Украинцы чаще всего возлагают ответственность за преодоление коррупции на президента – исследование
Вред от коррупции. Каким он бывает и как получить компенсацию
Последние новости
09:51
ВМС заявили, что поразили "Нептуном" похищенный россиянами десантный корабль "Константин Ольшанский"
09:49
НАТО рассматривает вариант сбития ракет РФ у своих границ - МИД Польши
09:48
В Кремле не исключают, что Путин планирует захватить Харьков – СМИ
09:42
От Евромайдана до Крыма. Как ФСБ подрывала доверие к протестам и готовила вторжение России в Украину
09:37
Поляки продолжают блокаду трех пунктов пропуска в Украиной: что и как едет через границу
09:36
Экспортеры задержали возврат валютной выручки на более $7 млрд, но ситуация улучшается - НБУ
09:28
Кулеба призвал Запад обеспечить Украину ПВО: Дайте нам эти проклятые Patriot
09:10
футболЦыганков попал в заявку сборной Украины на матч против Исландии
09:06
Кулеба заявил о недовольстве Германии из-за призывов Украины предоставить ракеты Taurus
08:36
Польша ответит на игнорирование вызова послом РФ из-за российской ракеты - Минобороны
Все новости...
Реклама: