"Семейный подряд" по оформлению фейковой инвалидности: у фигурантов изъяли $1 миллион

В Запорожской области правоохранители вырыли преступную группу, которая получала от граждан деньги за оформление фиктивной инвалидности.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Запорожская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, оформление фиктивной инвалидности обеспечивала заместитель начальника КУ "Областной центр медико-социальной экспертизы" Запорожского областного совета, используя свое влияние на подчиненных медицинских работников из числа членов врачебно-клинических комиссий и членов территориальных МСЭК.

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Подыскивал клиентов и держал с ними связь ее родственник (по данным источника УП, сын организатора -ред.), который был в роли посредника. К примеру, стоимость направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) составляла 300 долларов, а получение нужного заключения - 3500 долларов.

Прокуратура отмечает, что задокументировала получение взятки в сумме 3800 долларов США.

20 марта оперативники и следователи провели обыски по местам работы и проживания участников коррупционной схемы. Правоохранители изъяли более 1 млн долларов, 103 тыс. евро, 3,2 млн гривен, 2 килограмма психотропов (метадон), записи черновой бухгалтерии.

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На основании полученных доказательств руководительнице центра следователи полиции сообщили подозрение в злоупотреблении влиянием. Действия посредника квалифицированы как незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к преступлению лиц. Кроме того, после проведения экспертиз и ряда процессуальных мероприятий действия фигурантов могут быть дополнительно квалифицированы, отмечают в ДСР НПУ.