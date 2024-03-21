Орбан написав Путіну листа, в якому привітав з "перемогою на виборах"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі привітав правителя РФ Володимира Путіна з "перемогою на виборах",

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet

Деталі: Лист був відправлений з нагоди оприлюднення офіційних результатів "виборів" у Росії.

Реклама:

У листі Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.

"Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", – цитує видання Орбана.

Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Сербії Александар Вучич провів зустріч із послом РФ Александром Боцан-Харченком, через якого привітав російського лідера Владіміра Путіна з "перемогою на виборах президента" Росії.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи та нагадує, що після його інавгурації нелегітимним стане також уряд РФ. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Раніше російські "вибори" розкритикували багато європейських держав.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.