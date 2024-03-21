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Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил с "победой на выборах"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 18:50
Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил с победой на выборах
Орбан и путин. Фото: Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме поздравил правителя РФ Владимира Путина с "победой на выборах",

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet

Детали: Письмо было отправлено по случаю обнародования официальных результатов "выборов" в России.

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В письме Виктор Орбан пояснил: он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.

"Венгрия на стороне мира; мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира", – цитирует издание Орбана.

Он заверил Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с РФ в областях, не ограниченных международным правом, пояснил содержание поздравительного письма представитель Орбана Берталан Хаваши.

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Напомним: Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко, через которого поздравил российского лидера Владимира Путина с "победой на выборах президента" России.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица и напоминает, что после его инаугурации нелегитимным станет также правительство РФ. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Ранее российские "выборы" раскритиковали многие европейские государства.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Темы: ОрбанПутин
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