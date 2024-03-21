Іноземні війська вже в Україні. Нові скандали з ТЦК. Коли приймуть закон про мобілізацію? / ТОК-ШОУ УП
Незабаром розпочнеться ТОК-ШОУ "Українська правда". Роман Кравець разом з гостями студії:
- Ірина Фріз, членкиня комітету ВРУ з питань нацбезпеки, народна депутатка, фракція "ЄС"
- Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", військовий аналітик
- Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України (2021-2023)
- Антон Дробович, військовослужбовець ЗСУ, директор Українського інституту національної пам'яті
Обговорить актуальні теми цього тижня:
- Чергові скандали з ТЦК у Львові, Житомирі та Сумах. Чому все частіше виникають протиріччя між військкомами та цивільними. Новий закон про мобілізацію поставить крапку на "вуличній мобілізації"?
- Іноземні війська вже в Україні. У цьому переконує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Які існують варіанти присутності контингенту союзників та чи допоможе це завершити війну?
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