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Иностранные войска уже в Украине. Новые скандалы с ТЦК Когда примут закон о мобилизации? / ТОК-ШОУ УП

"Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 20:08
Иностранные войска уже в Украине. Новые скандалы с ТЦК Когда примут закон о мобилизации? / ТОК-ШОУ УП

В скором времени начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:

- Ирина Фриз, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, народный депутат, фракция "ЕС"
- Евгений Дикий, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный аналитик
- Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины (2021-2023)
- Антон Дробович, военнослужащий ВСУ, директор Украинского института национальной памяти

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Обсудит актуальные темы этой недели:

– Очередные скандалы с ТЦК во Львове, Житомире и Сумах. Почему все чаще возникают противоречия между военными и гражданскими. Новый закон о мобилизации поставит точку на "уличной мобилизации"?

– Иностранные войска уже в Украине. В этом убеждает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Какие варианты присутствия контингента союзников и поможет ли это завершить войну?

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