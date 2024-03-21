Иностранные войска уже в Украине. Новые скандалы с ТЦК Когда примут закон о мобилизации? / ТОК-ШОУ УП
В скором времени начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:
- Ирина Фриз, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, народный депутат, фракция "ЕС"
- Евгений Дикий, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный аналитик
- Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины (2021-2023)
- Антон Дробович, военнослужащий ВСУ, директор Украинского института национальной памяти
Обсудит актуальные темы этой недели:
– Очередные скандалы с ТЦК во Львове, Житомире и Сумах. Почему все чаще возникают противоречия между военными и гражданскими. Новый закон о мобилизации поставит точку на "уличной мобилизации"?
– Иностранные войска уже в Украине. В этом убеждает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Какие варианты присутствия контингента союзников и поможет ли это завершить войну?
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