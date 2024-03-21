Конгрес США представив проєкт бюджету, щоб запобігти призупинці роботи уряду

Після кількох днів затримок лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму 1,2 трильйона доларів, що дає законодавцям менше двох днів для запобігання призупинки роботи уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Палата представників, яку контролюють республіканці, проголосує за цей пакет у п'ятницю, і в Сенату, де більшість мають демократи, залишиться лише кілька годин, щоб ухвалити пакет із шести законопроєктів, який покриває близько двох третин урядових витрат у розмірі 1,66 трильйона доларів на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня.

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"Після того, як Палата представників ухвалить закон, Сенату знадобиться двопартійна співпраця, щоб ухвалити його до п'ятниці та уникнути призупинки роботи уряду", – сказав лідер демократичної більшості у Сенаті Шумер у своєму виступі в Конгресі.

Раніше лідери Конгресу Сполучених Штатів уклали угоду про фінансування уряду США до 30 вересня.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

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Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.