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Конгресс США представил проект бюджета, чтобы предотвратить приостановку работы правительства

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 21:06
Конгресс США представил проект бюджета, чтобы предотвратить приостановку работы правительства
Getty Images

После нескольких дней задержек лидеры Конгресса США представили двухпартийный пакет расходов на оборону, национальную безопасность и другие программы на сумму 1,2 триллиона долларов, что дает законодателям менее двух дней для предотвращения приостановки работы правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Палата представителей, которую контролируют республиканцы, проголосует за этот пакет в пятницу, и в Сенате, где большинство имеют демократы, останется всего несколько часов, чтобы принять пакет из шести законопроектов, который покрывает около двух третей правительственных расходов в размере 1,66 триллиона долларов на финансовый год, начавшийся 1 октября.

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"После того, как Палата представителей примет закон, Сенату понадобится двухпартийное сотрудничество, чтобы принять его до пятницы и избежать приостановки работы правительства", – сказал лидер демократического большинства в Сенате Шумер в своем выступлении в Конгрессе.

Ранее лидеры Конгресса Соединенных Штатов заключили соглашение о финансировании правительства США до 30 сентября.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

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На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Темы: США
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