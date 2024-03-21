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Топ-генерал Франції: Підтримка України могла б вийти за рамки поставок зброї

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 23:30
Топ-генерал Франції: Підтримка України могла б вийти за рамки поставок зброї
Фото: Getty Images

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард заявив, що Росії не варто очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише постачанням зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: "Війна закінчиться, коли Росія припинить нападати", – сказав Буркхард журналістам після переговорів у Парижі з командувачем збройними силами нового члена НАТО Швеції генералом Мікаелем Боденом.

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Глава Кремля Владімір Путін "побудував свою операцію на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну, а просто постачатиме зброю", – сказав Буркхард.

"Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця, тому що ця ідея не є правильною", – додав він.

"Війна в Україні стосується нас, тому що ми причетні до її наслідків. Тому європейці повинні бути здатні йти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в наступному десятилітті", вважає генерал.

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Незважаючи на суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції Емманюель Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

"Намір президента полягає в тому, щоб дати Владіміру Путіну зрозуміти, що ми усвідомлюємо, що стоїть на кону в Україні", – сказав Буркхард.

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Теми: Франціядопомога Україні
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