Топ-генерал Франции: Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард заявил, что России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставкой оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: "Война закончится, когда Россия прекратит нападать", – сказал Буркхард журналистам после переговоров в Париже с командующим вооруженными силами нового члена НАТО Швеции генералом Микаэлем Боденом.

Реклама:

Глава Кремля Владимир Путин "построил свою операцию на идее, что Запад никогда не пойдет в Украину, а просто будет поставлять оружие", – сказал Буркхард.

"Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца, потому что эта идея не является правильной", – добавил он.

"Война в Украине касается нас, потому что мы причастны к ее последствиям. Поэтому европейцы должны быть способны идти на риск, чтобы обеспечить безопасность Европы в следующем десятилетии", считает генерал.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

"Намерение президента заключается в том, чтобы дать Владимиру Путину понять, что мы осознаем, что стоит на кону в Украине", – сказал Буркхард.

Читайте также: Макрон без красных линий: что стоит за идеей президента Франции о войсках НАТО в Украине.