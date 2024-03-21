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Топ-генерал Франции: Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 23:30
Топ-генерал Франции: Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия
Фото: Getty Images

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард заявил, что России не следует ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставкой оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: "Война закончится, когда Россия прекратит нападать", – сказал Буркхард журналистам после переговоров в Париже с командующим вооруженными силами нового члена НАТО Швеции генералом Микаэлем Боденом.

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Глава Кремля Владимир Путин "построил свою операцию на идее, что Запад никогда не пойдет в Украину, а просто будет поставлять оружие", – сказал Буркхард.

"Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца, потому что эта идея не является правильной", – добавил он.

"Война в Украине касается нас, потому что мы причастны к ее последствиям. Поэтому европейцы должны быть способны идти на риск, чтобы обеспечить безопасность Европы в следующем десятилетии", считает генерал.

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Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

"Намерение президента заключается в том, чтобы дать Владимиру Путину понять, что мы осознаем, что стоит на кону в Украине", – сказал Буркхард.

Читайте также: Макрон без красных линий: что стоит за идеей президента Франции о войсках НАТО в Украине.

Темы: Францияпомощь Украине
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