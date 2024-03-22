Безпілотники РФ атакують Україну: в більшості областей повітряна тривога
Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА, пізніше рух безпілотників поширився на низку областей, там оголошена повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Увага! Декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу".
О 23:02 військові повідомили, що ще декілька груп БпЛА у Голопристанському районі Херсонської області рухаються руслом річки Південний Буг у напрямку Миколаєва.
Станом на 23:13 Повітряні сили повідомляють, що БпЛА, які рухалися у напрямку Кривого Рогу курсують на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, вектор руху західний. Нова група ударних ворожих БпЛА у Нововоронцовському районі Херсонської області рухається північно-західним вектором.
О 23:28 повідомили, що БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом.
О 00.02 Групи БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей у північно-західному напрямку;
БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухаються у північно-західному напрямку;
БпЛА на півдні Миколаївщини північно-західним курсом;
БпЛА на заході Херсонщини, курс західний.
Оновлено о 00.17 Повідомляється, що БпЛА з Миколаївщини заходять на північ Одеської області, вектор руху на Вінниччину;
Інші групи БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід (Одещина);
БпЛА на Одещині, курсом на Вінниччину.
Оновлено о 01.04 БпЛА на півдні Вінниччини, курсом на північний-захід;
БпЛА на півночі Одеської області, курсом на Вінниччину;
БпЛА в Миколаївській області курсом на Одещину;
Нова група БпЛА півдні Дніпропетровщини курсом на Миколаївську область.
Оновлено о 01.21 БпЛА на півдні Одеської області, курсом на Одесу.
Оновлено о 01.47 БпЛА з Вінницької області зайшли у Хмельницьку область;
БпЛА на півдні та заході Вінниччини рухаються у напрямку Хмельниччини;
БпЛА у центральній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
БпЛА у центральній частині Кіровоградської області, курс західний;
Ще група БпЛА наближається до Одеси з півдня.
Оновлено о 02.13 Ще декілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у західному напрямку.
Станом на 02.35 у більшості облстей України оголошена повітряна тривога.
Оновлено о 02.47 Повітряні сили оновили інформацію щодо руху БпЛА:
БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину;
БпЛА у Хмельницькій області у напрямку на Тернопільщину, курс західний;
БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
БпЛА у Черкаській області у напрямку на Вінниччину, курс західний;
БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;
БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом;
БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом;
БпЛА у Запорізькій області у напрямку Дніпра;
БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької області.
Оновлено о 03.10 Повітряна тривога поширилась на Київську область.
Оновлено о 05.50. Щодо руху БпЛА:
БпЛА у Хмельницькій області курсом на Тернопільщину;
БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс північно-західний;
БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;
БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс західний;
БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;
БпЛА на заході Дніпропетровщини рухаються західним курсом та півночі у напрямку Харківщини;
БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом.