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Беспилотники РФ атакуют Украину: в большинстве областей воздушная тревога

Татьяна Олейник, Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 02:34
Беспилотники РФ атакуют Украину: в большинстве областей воздушная тревога
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БПЛА, позже движение беспилотников распространилось на ряд областей, там объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА из Херсона в направлении Кривого Рога".

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В 23:02 военные сообщили, что еще несколько групп БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области двигаются по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.

По состоянию на 23:13 Воздушные силы сообщают, что БПЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, курсируют на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный. Новая группа ударных вражеских БПЛА в Нововоронцовском районе Херсонской области движется северо-западным вектором.

В 23:28 сообщили, что БПЛА на юге Николаевщины на границе с Одесской областью двигаются по северо-западному курсу.

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В 00.02 Воздушные силы сообщил, что группы БпЛА движутся вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении;

БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, движутся в северо-западном направлении;

БпЛА на юге Николаевщины северо-западным курсом;

БпЛА на западе Херсонщины, курс западный.

Обновлено в 00.17 Сообщается, что БпЛА с Николаевщины заходят на север Одесской области, вектор движения на Виннитчину;

Другие группы БпЛА на севере Николаевщины, курс на запад (Одесская область);

БпЛА на Одесщине, курсом на Виннитчину.

Обновлено в 01.04 БпЛА на юге Винницкой области, курсом на северо-запад;

БпЛА на севере Одесской области, курсом на Виннитчину;

БпЛА в Николаевской области курсом на Одесскую область;

Новая группа БпЛА юге Днепропетровщины курсом на Николаевскую область.

Обновлено в 01.21 БпЛА на юге Одесской области, курсом на Одессу.

Обновлено в 01.47 БпЛА из Винницкой области зашли в Хмельницкую область;

БпЛА на юге и западе Винницкой области движутся в направлении Хмельницкой области;

БпЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;

БпЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;

Еще группа БпЛА приближается к Одессе с юга.

Обновлено в 02.13 Еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей движутся в западном направлении.

По состоянию на 02.35 в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

 

Обновлено в 02.47 Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:

БпЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину;

БпЛА в Хмельницкой области по направлению на Тернопольщину, курс западный;

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

БпЛА в Черкасской области по направлению на Винницкую область, курс западный;

БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом;

БпЛА на Днепропетровщине движутся западным курсом;

БпЛА на востоке Николаевской области движутся северо-западным курсом;

БпЛА в Запорожской области в направлении Днепра;

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;

 БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей приближается к Винницкой области.

Обновлено в 03.10 Воздушная тревога распространилась на Киевскую область.

 

Обновлено в 05.50. Относительно движения БПЛА:

БпЛА в Хмельницкой области курсом на Тернопольщину;

БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс северо-западный;

БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;

БпЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс западный;

БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом;

БпЛА на западе Днепропетровщины движутся западным курсом и севере в направлении Харьковщины;

БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей движутся северо-западным курсом.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотникиШахед
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