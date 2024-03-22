Беспилотники РФ атакуют Украину: в большинстве областей воздушная тревога
Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БПЛА, позже движение беспилотников распространилось на ряд областей, там объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА из Херсона в направлении Кривого Рога".
В 23:02 военные сообщили, что еще несколько групп БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области двигаются по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.
По состоянию на 23:13 Воздушные силы сообщают, что БПЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, курсируют на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный. Новая группа ударных вражеских БПЛА в Нововоронцовском районе Херсонской области движется северо-западным вектором.
В 23:28 сообщили, что БПЛА на юге Николаевщины на границе с Одесской областью двигаются по северо-западному курсу.
В 00.02 Воздушные силы сообщил, что группы БпЛА движутся вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении;
БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, движутся в северо-западном направлении;
БпЛА на юге Николаевщины северо-западным курсом;
БпЛА на западе Херсонщины, курс западный.
Обновлено в 00.17 Сообщается, что БпЛА с Николаевщины заходят на север Одесской области, вектор движения на Виннитчину;
Другие группы БпЛА на севере Николаевщины, курс на запад (Одесская область);
БпЛА на Одесщине, курсом на Виннитчину.
Обновлено в 01.04 БпЛА на юге Винницкой области, курсом на северо-запад;
БпЛА на севере Одесской области, курсом на Виннитчину;
БпЛА в Николаевской области курсом на Одесскую область;
Новая группа БпЛА юге Днепропетровщины курсом на Николаевскую область.
Обновлено в 01.21 БпЛА на юге Одесской области, курсом на Одессу.
Обновлено в 01.47 БпЛА из Винницкой области зашли в Хмельницкую область;
БпЛА на юге и западе Винницкой области движутся в направлении Хмельницкой области;
БпЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;
БпЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;
Еще группа БпЛА приближается к Одессе с юга.
Обновлено в 02.13 Еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей движутся в западном направлении.
По состоянию на 02.35 в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 02.47 Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:
БпЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину;
БпЛА в Хмельницкой области по направлению на Тернопольщину, курс западный;
БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
БпЛА в Черкасской области по направлению на Винницкую область, курс западный;
БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом;
БпЛА на Днепропетровщине движутся западным курсом;
БпЛА на востоке Николаевской области движутся северо-западным курсом;
БпЛА в Запорожской области в направлении Днепра;
БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;
БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей приближается к Винницкой области.
Обновлено в 03.10 Воздушная тревога распространилась на Киевскую область.
Обновлено в 05.50. Относительно движения БПЛА:
БпЛА в Хмельницкой области курсом на Тернопольщину;
БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс северо-западный;
БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;
БпЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс западный;
БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом;
БпЛА на западе Днепропетровщины движутся западным курсом и севере в направлении Харьковщины;
БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей движутся северо-западным курсом.