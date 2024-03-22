МВФ виділяє Україні черговий транш у розмірі $880 мільйонів

Виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі $880 мільйонів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію в Вашингтоні керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея

Пряма мова: "Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України. Це дозволить виділити транш у сумі близько $880 млн".

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Деталі: Він зауважив, що, таким чином, з урахуванням нового пакету та попередніх траншів, Україна отримає $5,4 млрд в межах програми.

За його словами, новий пакет фінансування може надійти на рахунки в Україні вже впродовж наступних двох-трьох днів.

Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

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Він також зауважив, що українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році попри воєнний стан, хоча певні виклики, повʼязані з війною, залишаються.

У Фонді також наголосили на необхідності для України зберігати стійкий імпульс реформ. Це важливо насамперед для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ, а також закладення основи для зусиль з реконструкції та європейської інтеграції.

Нагадаємо: програма МВФ для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) була затверджена Фондом 31 березня 2023 року. Вона розрахована на чотири роки та передбачає виділення загалом $15,6 млрд Україні.