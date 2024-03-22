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МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 01:05
МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов
Фото: Getty Images

Исполнительный совет МВФ провел заседание по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение следующего транша по программе в размере $880 миллионов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию в Вашингтоне руководителя миссии МВФ в Украине Гэвина Грея

Прямая речь: "Исполнительный совет МВФ завершил сегодня третий пересмотр программы EFF для Украины. Это позволит выделить транш в сумме около $880 млн".

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Детали: Он отметил, что, таким образом, с учетом нового пакета и предыдущих траншей, Украина получит $5,4 млрд в рамках программы.

По его словам, новый пакет финансирования может поступить на счета в Украине уже в течение следующих двух-трех дней.

Представитель МВФ подчеркнул, что украинская сторона выполнила все количественные критерии эффективности и контрольные показатели, определенные в рамках пересмотра, кроме одного.

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Он также отметил, что украинская экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость в 2023 году, несмотря на военное положение, хотя определенные вызовы, связанные с войной остаются.

В Фонде также отметили необходимость для Украины сохранять устойчивый импульс реформ. Это важно прежде всего для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, усиления институциональных реформ, а также закладки основы для усилий по реконструкции и европейской интеграции.

Напомним: программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение в целом $15,6 млрд Украине.

Темы: МВФУкраинаэкономика
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