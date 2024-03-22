Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС почне переговори про членство з Боснією і Герцеговиною

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 02:02
ЄС почне переговори про членство з Боснією і Герцеговиною
Шарль Мішель, фото: Getty Images

Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Джерело: Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині".

Реклама:

Деталі: Він наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", – заявив Мішель.

Нагадаємо: Прогрес Боснії та Герцеговини на її шляху приєднання до ЄС може ускладнити лідерам Євросоюзу на саміті цього тижня ухвалення рішення щодо України та Молдови.

Читайте пояснення "ЄП" про те, чому Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху України в ЄС

Теми: ЄСБосніяєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн: Є кілька вагомих причин підвищити тарифи на зерно та олійні з РФ
Європейська Рада закликала схвалити переговорну рамку для України, щоб невідкладно почати роботу
Зеленський попросив лідерів ЄС про ППО для захисту міст і неба над фронтом
Останні новини
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:37
Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
Усі новини...
Реклама: