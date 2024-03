ЄС почне переговори про членство з Боснією і Герцеговиною

Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Джерело: Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині".

Деталі: Він наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", – заявив Мішель.

