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ЕС начнет переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 02:02
ЕС начнет переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной
Шарль Мишель, фото: Getty Images

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите решили начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Источник: Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Европейский Совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляю вас! Ваше место в нашей европейской семье".

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Детали: Он отметил, что это решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС.

"Теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает ваш народ", - заявил Мишель.

Напомним: Прогресс Боснии и Герцеговины на ее пути присоединения к ЕС может осложнить лидерам Евросоюза на саммите на этой неделе принятие решения по Украине и Молдове.

Темы: ЕСБоснияевроинтеграция
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