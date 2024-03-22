ЕС начнет переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите решили начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

Источник: Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Европейский Совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляю вас! Ваше место в нашей европейской семье".

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Детали: Он отметил, что это решение является ключевым шагом вперед на пути страны в ЕС.

"Теперь нужно продолжить тяжелую работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно двигалась вперед, как того желает ваш народ", - заявил Мишель.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!



Your place is in our European family.



Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc ВИДЕО ДНЯ March 21, 2024

Напомним: Прогресс Боснии и Герцеговины на ее пути присоединения к ЕС может осложнить лидерам Евросоюза на саммите на этой неделе принятие решения по Украине и Молдове.