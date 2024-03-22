В ЄС розповіли про роботу над планом використання доходів заморожених активів РФ

Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі в четвер домовилися "продовжити роботу" над планом використання прибутку від заморожених активів російського Центробанку для військових потреб України. Перший 1 млрд євро може бути виділено на закупівлю озброєння для України вже до 1 липня.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Повідомляється, що пропозиція, яка стала предметом переговорів між лідерами країн ЄС у Брюсселі, може вивільнити близько трьох мільярдів євро ($3,3 млрд) на рік для Києва - після того, як усі держави, що входять до Євросоюзу, дадуть свою згоду.

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"Раді, що лідери підтримали нашу пропозицію використовувати... доходи від заморожених російських активів. Це забезпечить фінансування озброєння України", - сказала журналістам голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС заморозив близько 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії в рамках санкцій, накладених на Москву у зв'язку з вторгненням в Україну в лютому 2022 року.

Більша частина коштів перебуває в міжнародному депозитарії цінних паперів Euroclear, що базується в Бельгії.

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Країни ЄС кілька місяців сперечалися про те, що робити з активами, і головний дипломат блоку Жозеп Боррель запропонував у середу план з перенаправлення зароблених на цих коштах відсотків на озброєння України.

За планом ЄС, 90% коштів, отриманих від прибутку із заморожених російських активів, підуть у фонд, який використовується для покриття вартості озброєння для України.

Решту 10% буде спрямовано до бюджету ЄС, де їх буде використано для допомоги у збільшенні потужностей власної оборонної промисловості України.

Спроби ЄС знайти додаткові кошти для України відбуваються на тлі того, як пакет підтримки вартістю $60 млрд від США, іншого союзника Києва, залишається заблокованим у Конгресі.

Керівництво ЄС наполягає, що план юридично обґрунтований, оскільки прибуток був зароблений депозитаріями цінних паперів унаслідок санкцій, і не належить Росії.