Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС рассказали о работе над планом использования доходов замороженных активов РФ

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 04:51
В ЕС рассказали о работе над планом использования доходов замороженных активов РФ
Фото: Getty Images

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в четверг договорились "продолжить работу" над планом использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка для военных нужд Украины. Первый 1 млрд евро может быть выделен на закупку вооружения для Украины уже до 1 июля.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сообщается, что предложение, которое стало предметом переговоров между лидерами стран ЕС в Брюсселе, может высвободить около трех миллиардов евро ($3,3 млрд) в год для Киева - после того, как все государства, входящие в Евросоюз, дадут свое согласие.

Реклама:

"Рады, что лидеры поддержали наше предложение использовать... доходы от замороженных российских активов. Это обеспечит финансирование вооружения Украины", - сказала журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС заморозил около 200 миллиардов евро активов Центрального банка России в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Большая часть средств находится в международном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Бельгии.

ВИДЕО ДНЯ

Страны ЕС несколько месяцев спорили о том, что делать с активами, и главный дипломат блока Жозеп Боррель предложил в среду план по перенаправлению заработанных на этих средствах процентов на вооружение Украины.

По плану ЕС, 90% средств, полученных от прибыли с замороженных российских активов, пойдут в фонд, который используется для покрытия стоимости вооружения для Украины.

Остальные 10% будут направлены в бюджет ЕС, где будут использованы для помощи в увеличении мощностей собственной оборонной промышленности Украины.

Попытки ЕС найти дополнительные средства для Украины происходят на фоне того, как пакет поддержки стоимостью $60 млрд от США, другого союзника Киева, остается заблокированным в Конгрессе.

Руководство ЕС настаивает, что план юридически обоснован, поскольку прибыль была заработана депозитариями ценных бумаг в результате санкций, и не принадлежит России.

Темы: РосcиясанкцииЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Росcия
Россияне запускали крылатые ракеты: по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Россияне пытаются сформировать "стратегический резерв", чтобы поддерживать наступление в Украине - ISW
Фон дер Ляйен: Есть несколько веских причин повысить тарифы на зерно и масличные из РФ
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: