В ЕС рассказали о работе над планом использования доходов замороженных активов РФ

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в четверг договорились "продолжить работу" над планом использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка для военных нужд Украины. Первый 1 млрд евро может быть выделен на закупку вооружения для Украины уже до 1 июля.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сообщается, что предложение, которое стало предметом переговоров между лидерами стран ЕС в Брюсселе, может высвободить около трех миллиардов евро ($3,3 млрд) в год для Киева - после того, как все государства, входящие в Евросоюз, дадут свое согласие.

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"Рады, что лидеры поддержали наше предложение использовать... доходы от замороженных российских активов. Это обеспечит финансирование вооружения Украины", - сказала журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС заморозил около 200 миллиардов евро активов Центрального банка России в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Большая часть средств находится в международном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Бельгии.

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Страны ЕС несколько месяцев спорили о том, что делать с активами, и главный дипломат блока Жозеп Боррель предложил в среду план по перенаправлению заработанных на этих средствах процентов на вооружение Украины.

По плану ЕС, 90% средств, полученных от прибыли с замороженных российских активов, пойдут в фонд, который используется для покрытия стоимости вооружения для Украины.

Остальные 10% будут направлены в бюджет ЕС, где будут использованы для помощи в увеличении мощностей собственной оборонной промышленности Украины.

Попытки ЕС найти дополнительные средства для Украины происходят на фоне того, как пакет поддержки стоимостью $60 млрд от США, другого союзника Киева, остается заблокированным в Конгрессе.

Руководство ЕС настаивает, что план юридически обоснован, поскольку прибыль была заработана депозитариями ценных бумаг в результате санкций, и не принадлежит России.