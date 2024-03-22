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Вранці росіяни атакували Херсон: влучили в багатоповерхівку

Анастасія ПроцП'ятниця, 22 березня 2024, 10:36
Вранці росіяни атакували Херсон: влучили в багатоповерхівку
Скрін з відео Херсонської ОВА

Вранці 22 березня російські війська обстріляли Херсон, влучили у багатоповерхівку в центрі міста. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова: "Ціллю для чергового обстрілу окупанти обрали житлову багатоповерхівку у центрі міста.

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Ворожим вогнем пошкоджено чотири квартири".

Деталі: За словами Прокудіна, ніхто не постраждав, оскільки в цих квартирах не проживали люди.

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Теми: Херсонобстріл
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