Вранці росіяни атакували Херсон: влучили в багатоповерхівку

Вранці 22 березня російські війська обстріляли Херсон, влучили у багатоповерхівку в центрі міста.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова: "Ціллю для чергового обстрілу окупанти обрали житлову багатоповерхівку у центрі міста.

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Ворожим вогнем пошкоджено чотири квартири".

Деталі: За словами Прокудіна, ніхто не постраждав, оскільки в цих квартирах не проживали люди.