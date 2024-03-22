Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни Альянсу підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера в інтерв’ю АрміяInform

Деталі: Адмірал Бауер зазначив, що у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки: змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

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"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася (...)

Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", – зазначив Роб Бауер.

На запитання про готовність на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

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"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", – зазначив адмірал.

Він додав, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.

"Було б нерозумно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. Вони всюди. І саме тому НАТО постійно відстежує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності", – додав Роб Бауер.

Він зазначив також, що не надто стурбований перспективами посилення загроз від Росії після "переобрання" Владіміра Путіна, тому що війна проти України ослабила Росію, а поповнення і модернізацію її війська будуть ускладнювати західні санкції.

"Ми бачимо, що Росія має можливості виробляти значні обсяги зброї, але її якість постійно знижується з початку війни. Вони мають певні плани, але перебувають у війні, тож їм потрібно багато часу. Для них це не буде легко", – сказав адмірал.

Роб Бауер також прокоментував дискусію про потенційне розміщеннявійськових якоїсь із країн НАТО в Україні, зазначивши, що це зачіпає інтереси усіх союзників, тож такі рішення потребують консультацій між ними.

Крім того, адмірал застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні.