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Єврокомісія показала підвищені тарифи на імпорт зернових з РФ та Білорусі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 13:27
Єврокомісія показала підвищені тарифи на імпорт зернових з РФ та Білорусі
Ілюстраційне фото: Getty Images

22 березня Єврокомісія представила офіційну пропозицію щодо підвищення тарифів на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт комісії

Деталі: Майже у всіх випадках тарифи на російський та білоруський експорт до ЄС зростуть до 95 євро за тонну, йдеться у пропозиції. Комісія наголосила: хоча ці тарифи є достатньо високими, щоб на практиці придушити імпорт визначених агропродуктів до ЄС, вони не вплинуть на експорт до третіх країн.

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Рішення покликане запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє значне перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС. Фермерська спільнота ЄС раніше висловила занепокоєння щодо цього ризику.

Запроваджені тарифи необхідні для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна з території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно маркуючись як "російське", зазначила комісія.

"Запропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", – запевнили у ЄК.

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Також тарифи повинні не дозволити Росії використовувати доходи від експорту зернових продуктів до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України. 

Підвищені тарифи також стосуватимуться Білорусі з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки цієї країни з Росією.

Транзит зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі до третіх країн не підпадає під пропозицію. Так ЄС хоче залишитись "відданим справі сприяння продовольчій безпеці в усьому світі".

Тепер цю пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу і після ухвалення Радою тарифи одразу почнуть застосовувати.

Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський закликав вжити заходів проти російського зерна. Він назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.

Напередодні міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.

Теми: ЄСзерноРосіяБілорусь
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