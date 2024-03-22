Еврокомиссия показала повышенные тарифы на импорт зерновых из РФ и Беларуси

22 марта Еврокомиссия представила официальное предложение по повышению тарифов на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт комиссии

Детали: Почти во всех случаях тарифы на российский и белорусский экспорт в ЕС вырастут до 95 евро за тонну, говорится в предложении. Комиссия подчеркнула: хотя эти тарифы достаточно высоки, чтобы на практике подавить импорт определенных агропродуктов в ЕС, они не повлияют на экспорт в третьи страны.

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Решение призвано предотвратить дестабилизацию рынка ЕС из-за любого будущего значительного перенаправления российской зерновой продукции на рынок ЕС. Фермерское сообщество ЕС ранее выразило обеспокоенность относительно этого риска.

Введенные тарифы необходимы для борьбы с российским экспортом незаконно присвоенного зерна с территории Украины, часть которого незаконно экспортируется на рынок ЕС, намеренно маркируясь как "российское", отметила комиссия.

"Предложенные сегодня тарифы гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным", – заверили в ЕК.

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Также тарифы должны не позволить России использовать доходы от экспорта зерновых продуктов в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

Повышенные тарифы также будут касаться Беларуси, учитывая тесные политические и экономические связи этой страны с Россией.

Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны не подпадает под предложение. Так ЕС хочет остаться "преданным делу содействия продовольственной безопасности во всем мире".

Теперь это предложение рассмотрит Совет Европейского Союза и после принятия Советом тарифы сразу начнут применять.

Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал принять меры против российского зерна. Он назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.

Накануне министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.





