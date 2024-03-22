Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия показала повышенные тарифы на импорт зерновых из РФ и Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 13:27
Еврокомиссия показала повышенные тарифы на импорт зерновых из РФ и Беларуси
Иллюстрационное фото: Getty Images

22 марта Еврокомиссия представила официальное предложение по повышению тарифов на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт комиссии

Детали: Почти во всех случаях тарифы на российский и белорусский экспорт в ЕС вырастут до 95 евро за тонну, говорится в предложении. Комиссия подчеркнула: хотя эти тарифы достаточно высоки, чтобы на практике подавить импорт определенных агропродуктов в ЕС, они не повлияют на экспорт в третьи страны.

Реклама:

Решение призвано предотвратить дестабилизацию рынка ЕС из-за любого будущего значительного перенаправления российской зерновой продукции на рынок ЕС. Фермерское сообщество ЕС ранее выразило обеспокоенность относительно этого риска.

Введенные тарифы необходимы для борьбы с российским экспортом незаконно присвоенного зерна с территории Украины, часть которого незаконно экспортируется на рынок ЕС, намеренно маркируясь как "российское", отметила комиссия.

"Предложенные сегодня тарифы гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным", – заверили в ЕК.

ВИДЕО ДНЯ

Также тарифы должны не позволить России использовать доходы от экспорта зерновых продуктов в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

Повышенные тарифы также будут касаться Беларуси, учитывая тесные политические и экономические связи этой страны с Россией.

Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны не подпадает под предложение. Так ЕС хочет остаться "преданным делу содействия продовольственной безопасности во всем мире".

Теперь это предложение рассмотрит Совет Европейского Союза и после принятия Советом тарифы сразу начнут применять.

Во время саммита лидеров ЕС 21 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал принять меры против российского зерна. Он назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.

Накануне министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.



Темы: ЕСзерноРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
ЕС
ЕС может выделить Украине первый миллиард от росактивов 1 июля – фон дер Ляйен
ЕС предостерег Иран от передачи России баллистических ракет
Лидеры ЕС хотят новых санкций против Беларуси, КНДР и Ирана
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: