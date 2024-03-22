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ДПСУ затримала на кордоні зі Словаччиною киянина, який прикидався нігерійцем

Анастасія ПроцП'ятниця, 22 березня 2024, 14:30
ДПСУ затримала на кордоні зі Словаччиною киянина, який прикидався нігерійцем
Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники на пункті пропуску "Ужгород" зупинили українця, який прикидався нігерійцем і хотів виїхати до Словаччини.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Чоловік прямував рейсовим автобусом на виїзд з України через пункт пропуску "Ужгород". На паспортний контроль він надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії.

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Чоловік розповів прикордонникам, що проживає в Одесі, а паспорт втратив під час останніх обстрілів у місті.

 
Затриманий чоловік
Фото: ДПСУ

Коли інспектор порівняв світлину з особою пред’явника, він помітив, що на фото зображена інша людина. До того ж

 
Фото: ДПСУ

, правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта залишив територію України ще на початку повномасштабного вторгнення". 

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Деталі: Повідомляється, що під час бесіди чоловік зізнався, що насправді є громадянином України та проживає у Києві. Зважаючи на схожість з іноземцем, він вирішив скористатися фото його паспорта та вигадав легенду.

Прикордонники відмовили українцеві у пропуску через кордон та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи про спробу незаконного перетину державного кордону України. Справу передадуть до суду, додають в ДПСУ.



Теми: Прикордонна службаСловаччина
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