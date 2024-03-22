ГПСУ задержала на границе со Словакией киевлянина, который притворялся нигерийцем

Пограничники на пункте пропуска "Ужгород" остановили украинца, который притворялся нигерийцем и хотел выехать в Словакию.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Мужчина направлялся рейсовым автобусом на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". На паспортный контроль он предоставил копию информационной страницы загранпаспорта гражданина Нигерии.

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Мужчина рассказал пограничникам, что проживает в Одессе, а паспорт потерял во время последних обстрелов в городе.

Фото: ГПСУ

Когда инспектор сравнил фотографию с лицом предъявителя, он заметил, что на фото изображен другой человек. К тому же, правоохранители установили, что владелец загранпаспорта покинул территорию Украины еще в начале полномасштабного вторжения".

Детали: ВСообщается, что во время беседы мужчина признался, что на самом деле является гражданином Украины и проживает в Киеве. Учитывая сходство с иностранцем, он решил воспользоваться фото его паспорта и придумал легенду.

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Фото: ГПСУ

Пограничники отказали украинцу в пропуске через границу и составили в отношении него административно-процессуальные документы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Дело передадут в суд, добавляют в ГПСУ.





