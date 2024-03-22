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Українська правда запускає подкаст-акселератор. Отримайте грант на виробництво подкасту

П'ятниця, 22 березня 2024, 15:55
Українська правда запускає подкаст-акселератор. Отримайте грант на виробництво подкасту

Хочете зробити власний подкаст? Запропонуйте нам свою ідею, а ми допоможемо її втілити!

"Українська правда" вже не перший рік розвиває напрям подкастів. Цього року ми вирішили не тільки випускати нові шоу власними силами, але й допомогти незалежним авторам втілити власні ідеї. Саме тому ми оголошуємо подкаст-акселератор.

Чи є якісь вимоги до подкастів?

Реклама:
  • Ми робимо акцент на наративні / документальні подкасти. Це може бути подкаст на один сезон 5-10 епізодів, тривалістю 25-40 хвилин. Нам менш цікаві розмовні подкасти та подкасти-інтерв’ю.
  • Ми не обмежуємо потенційних учасників у виборі теми та ідеї.
  • Ми хочемо відібрати трьох переможців – двох для створення подкасту українською мовою і одного англомовного.
  • Ви можете надсилати як індивідуальні заявки, так і командні.

Як проходитиме відбір?

Перший етап:

Протягом наступного місяця вам треба вислати на пошту podcasts@pravda.ua вашу заявку, у якій ви вкажете:

ВІДЕО ДНЯ
  • Назву та концепцію подкасту;
  • Попередню структуру епізодів;
  • Обгрунтування того, чому цей подкаст буде важливим та цікавим для аудиторії УП;
  • Інформацію про автора / команду та посилання на соцмережі

Другий етап:

З усіх заявок, які ми отримаємо, ми відберемо 10 найкращих. Фіналістам треба буде обгрунтувати важливість подкасту членам жюрі, які остаточно і оберуть переможців.

Що отримають автори та команди переможців?

Переможці отримають:

  • Гранти на виробництво подкастів;
  • Можливість записати подкаст на професійній студії;
  • Технічну підтримку;
  • Допомогу команди відділу подкастів у процесі виробництва.

Де будуть публікуватися подкасти?

Подкасти будуть опубліковані на всіх подкаст платформах та на сайті "Української правди"

Усі охочі можуть відправити свої заявки на пошту podcasts@pravda.ua до 22 квітня. В темі листа вкажіть "Конкурс подкастів"

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