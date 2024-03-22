Українська правда запускає подкаст-акселератор. Отримайте грант на виробництво подкасту
Хочете зробити власний подкаст? Запропонуйте нам свою ідею, а ми допоможемо її втілити!
"Українська правда" вже не перший рік розвиває напрям подкастів. Цього року ми вирішили не тільки випускати нові шоу власними силами, але й допомогти незалежним авторам втілити власні ідеї. Саме тому ми оголошуємо подкаст-акселератор.
Чи є якісь вимоги до подкастів?
- Ми робимо акцент на наративні / документальні подкасти. Це може бути подкаст на один сезон 5-10 епізодів, тривалістю 25-40 хвилин. Нам менш цікаві розмовні подкасти та подкасти-інтерв’ю.
- Ми не обмежуємо потенційних учасників у виборі теми та ідеї.
- Ми хочемо відібрати трьох переможців – двох для створення подкасту українською мовою і одного англомовного.
- Ви можете надсилати як індивідуальні заявки, так і командні.
Як проходитиме відбір?
Перший етап:
Протягом наступного місяця вам треба вислати на пошту podcasts@pravda.ua вашу заявку, у якій ви вкажете:
- Назву та концепцію подкасту;
- Попередню структуру епізодів;
- Обгрунтування того, чому цей подкаст буде важливим та цікавим для аудиторії УП;
- Інформацію про автора / команду та посилання на соцмережі
Другий етап:
З усіх заявок, які ми отримаємо, ми відберемо 10 найкращих. Фіналістам треба буде обгрунтувати важливість подкасту членам жюрі, які остаточно і оберуть переможців.
Що отримають автори та команди переможців?
Переможці отримають:
- Гранти на виробництво подкастів;
- Можливість записати подкаст на професійній студії;
- Технічну підтримку;
- Допомогу команди відділу подкастів у процесі виробництва.
Де будуть публікуватися подкасти?
Подкасти будуть опубліковані на всіх подкаст платформах та на сайті "Української правди"
Усі охочі можуть відправити свої заявки на пошту podcasts@pravda.ua до 22 квітня. В темі листа вкажіть "Конкурс подкастів"