Украинская правда запускает подкаст-акселератор. Получите грант на производство подкаста
Хотите сделать свой подкаст? Предложите нам свою идею, а мы поможем ее воплотить!
"Украинская правда" уже не первый год развивает направление подкастов. В этом году мы решили не только выпускать новые шоу своими силами, но и помочь независимым авторам воплотить собственные идеи. Именно поэтому мы объявляем подкаст-акселератор.
Есть ли какие-либо требования к подкастам?
- Мы делаем акцент на нарративные/документальные подкасты. Это может быть подкаст на один сезон 5-10 эпизодов, продолжительностью 25-40 минут. Нам менее интересны разговорные подкасты и подкасты-интервью;
- Мы не ограничиваем потенциальных участников в выборе темы и идеи;
- Мы хотим отобрать трех победителей – двух для создания подкаста на украинском языке и одного англоязычного;
- Вы можете посылать как индивидуальные заявки, так и командные;
Как будет проходить отбор?
Первый этап:
В течение следующего месяца вам нужно отправить на почту podcasts@pravda.ua вашу заявку, в которой вы укажете:
- Название и концепция подкаста;
- Предварительная структура эпизодов;
- Обоснование того, почему этот подкаст будет важным и интересным для аудитории УП;
- Информация об авторе / команде и ссылка на соцсети
Второй этап:
Из всех полученных заявок мы отберем 10 лучших. Финалистам предстоит обосновать важность подкаста членам жюри, которые окончательно и выберут победителей.
Что получат авторы и команды победителей?
Победители получат:
- Гранты на производство подкастов;
- Возможность записать подкаст на профессиональной студии;
- Техническую поддержку;
- Помощь команды отдела подкастов в процессе производства.
Где будут публиковаться подкасты?
Подкасты будут опубликованы на всех подкастах платформах и на сайте "Украинской правды"
Все желающие могут отправить заявки на почту podcasts@pravda.ua до 22 апреля. В теме письма укажите "Конкурс подкастов"