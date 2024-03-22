Украинская правда запускает подкаст-акселератор. Получите грант на производство подкаста

Хотите сделать свой подкаст? Предложите нам свою идею, а мы поможем ее воплотить!

"Украинская правда" уже не первый год развивает направление подкастов. В этом году мы решили не только выпускать новые шоу своими силами, но и помочь независимым авторам воплотить собственные идеи. Именно поэтому мы объявляем подкаст-акселератор.

Есть ли какие-либо требования к подкастам?

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Мы делаем акцент на нарративные/документальные подкасты. Это может быть подкаст на один сезон 5-10 эпизодов, продолжительностью 25-40 минут. Нам менее интересны разговорные подкасты и подкасты-интервью;

Мы не ограничиваем потенциальных участников в выборе темы и идеи;

Мы хотим отобрать трех победителей – двух для создания подкаста на украинском языке и одного англоязычного;

Вы можете посылать как индивидуальные заявки, так и командные;

Как будет проходить отбор?

Первый этап:

В течение следующего месяца вам нужно отправить на почту podcasts@pravda.ua вашу заявку, в которой вы укажете:

ВИДЕО ДНЯ

Название и концепция подкаста;

Предварительная структура эпизодов;

Обоснование того, почему этот подкаст будет важным и интересным для аудитории УП;

Информация об авторе / команде и ссылка на соцсети

Второй этап:

Из всех полученных заявок мы отберем 10 лучших. Финалистам предстоит обосновать важность подкаста членам жюри, которые окончательно и выберут победителей.

Что получат авторы и команды победителей?

Победители получат:

Гранты на производство подкастов;

Возможность записать подкаст на профессиональной студии;

Техническую поддержку;

Помощь команды отдела подкастов в процессе производства.

Где будут публиковаться подкасты?

Подкасты будут опубликованы на всех подкастах платформах и на сайте "Украинской правды"

Все желающие могут отправить заявки на почту podcasts@pravda.ua до 22 апреля. В теме письма укажите "Конкурс подкастов"