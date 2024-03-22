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Макрон про погрози РФ відправити атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю

Іванна Костіна, "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 18:24
Макрон про погрози РФ відправити атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю
Емманюель Макрон. фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на нещодавну заяву віцеспікера Держдуми Петра Толстого про удар ядерною зброєю по Парижу. Вбачає в ній ознаку "нервозності".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV

Деталі: Нещодавно в інтерв'ю BFMTV Пьотр Толстой підняв питання про можливість відправити атомну бомбу на Париж. Він також пообіцяв смерть будь-якому французькому солдату, який прийде на українську землю, та розкритикував гомосексуальність прем'єр-міністра Габріеля Атталя.

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"Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх", – оцінив французький президент у відповідь на запитання журналіста у Брюсселі, зізнавшись, що він "здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців".

"Ми підраховуємо", – заявив Толстой, зазначивши, що снаряд, випущений з Росії, може досягти французької столиці "трохи більше" ніж за "дві хвилини".

Сам господар Кремля Владімір Путін кілька разів розмахував ядерною дубинкою з моменту початку вторгнення в Україну. Путін оцінив 13 березня, що російський арсенал є "більш досконалим", ніж у Сполучених Штатів, і заявив, що "готовий" до ядерної війни.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес раніше звернулася до населення своєї країни у зв'язку з погрозами президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", – заявила Роблес.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що президент РФ Владімір Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж сам боїться війни з НАТО.

Теми: Франція
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