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Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью

Иванна Костина, "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 18:24
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
Эмманюэль Макрон. фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на недавнее заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого об ударе ядерным оружием по Парижу. Усматривет в нем признак "нервозности".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV

Детали: Недавно в интервью BFMTV Петр Толстой поднял вопрос о возможности отправить атомную бомбу на Париж. Он также пообещал смерть любому французскому солдату, который придет на украинскую землю, и раскритиковал гомосексуальность премьер-министра Габриэля Атталя.

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"Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать их", – оценил французский президент в ответ на вопрос журналиста в Брюсселе, признавшись, что он "удивлен такой нервозностью и отсутствием сдержанности у российских чиновников".

"Мы подсчитываем", – заявил Толстой, отметив, что снаряд, выпущенный из России, может долететь французской столицы "чуть больше" чем за "две минуты".

Сам хозяин Кремля Владимир Путин несколько раз размахивал ядерной дубинкой с момента начала вторжения в Украину. Путин оценил 13 марта, что российский арсенал "более совершенен", чем у Соединенных Штатов, и заявил, что "готов" к ядерной войне.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее обратилась к населению своей страны в связи с угрозами президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Сегодня баллистическая ракета из России вполне может достичь Испании", – заявила Роблес.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать западные общества, чтобы сдержать их действия, а на самом деле сам боится войны с НАТО.

Темы: Франция
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