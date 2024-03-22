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Сили оборони відбили понад 20 атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 20:27
Сили оборони відбили понад 20 атак на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фотj - Президентська бригада

Російська армія завдала 87 ракетних та 110 авіаційних ударів за минулу добу, здійснила 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні противник здійснив наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу. Внаслідок цього в низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням, ворог цілеспрямовано бив по енергетичних об’єктах нашої країни".

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили майже 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Дослівно: Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об'єктах противника.

Теми: Генштабобстрілбойові дії
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