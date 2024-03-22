Силы обороны отразили более 20 атак на Новопавловском направлении – Генштаб

Российская армия нанесла 87 ракетных и 110 авиационных ударов за минувшие сутки, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Сегодня противник совершил самую масштабную за последнее время атаку - во время комбинированного удара оккупанты запустили 63 БпЛА и 88 ракет разного типа. В результате в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением, враг целенаправленно избивал по энергетическим объектам нашей страны".

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Детали: На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синковка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам противника.