Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто
Увечері 22 березня греблею ДніпроГЕС запустили рух легкових авто, який був призупинений після атаки окупантів в ніч на 22 березня.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС.
Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя".
Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
Відео - голова Запорізької ОВА Іван Федоров. pic.twitter.com/df01Si1L7B
Деталі: В етері "УП.Підсумки" Федоров заявляв, що відновлення сполучення буде частковим, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована.
ГЕС також забезпечує проїзд з лівого берега Запоріжжя на правий.
Що передувало:
- Унаслідок ракетної атаки 22 березня відбулося влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі.
- Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів.
- На ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.
- На повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів.