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Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 23:01
Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто
Скриншот з відео Федорова

Увечері 22 березня греблею ДніпроГЕС запустили рух легкових авто, який був призупинений після атаки окупантів в ніч на 22 березня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС.

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Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя".

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Деталі: В етері "УП.Підсумки" Федоров заявляв, що відновлення сполучення буде частковим, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована. 

ГЕС також забезпечує проїзд з лівого берега Запоріжжя на правий.

Що передувало:

  • Унаслідок ракетної атаки 22 березня відбулося влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. 
  • Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів.
  • На ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.
  • На повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів.

Теми: Запоріжжя
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