Увечері 22 березня греблею ДніпроГЕС запустили рух легкових авто, який був призупинений після атаки окупантів в ніч на 22 березня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС.

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Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя".

Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто.

Відео - голова Запорізької ОВА Іван Федоров. pic.twitter.com/df01Si1L7B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

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Деталі: В етері "УП.Підсумки" Федоров заявляв, що відновлення сполучення буде частковим, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована.

ГЕС також забезпечує проїзд з лівого берега Запоріжжя на правий.

Що передувало: