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Плотиной ДнепроГЭС в Запорожье запустили движение легковых автомобилей

Татьяна ОлейникПятница, 22 марта 2024, 23:01
Плотиной ДнепроГЭС в Запорожье запустили движение легковых автомобилей
Скриншот с видео Федорова

Вечером 22 марта плотиной ДнепроГЭС запустили движение легковых автомобилей, которое было приостановлено после атаки окупантов в ночь на 22 марта.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Как и обещал, как только запустили движение легковых авто по плотине ГЭС.

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Областные и городские власти, коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, патрульная полиция. Все службы работали непрерывно, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья.

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Детали: В эфире "УП.Итоги" Федоров заявлял, что восстановление сообщения будет частичным, поскольку часть дорожного полотна полностью разрушена.

ГЭС также обеспечивает проезд с левого берега Запорожья на правый.

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Темы: Запорожье
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