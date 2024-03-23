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Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА на території України

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 00:00
Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА на території України
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Повітряні сили ЗСУ ввечері 22 березня повідомили, що російська армія запустила ударні БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Про загрозу повідомили в Харківській, Сумській та Полтавській областях. 

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О 23:12 військові попередили, що групи БпЛА рухаються через Сумщину, Полтавщину, південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.

Також повітряники повідомляють про два борти Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22.

О 23:39 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кременчуці на Полтавщині пролунали звуки вибухів.

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О 23:44 повідомили про відбій загрози по Ту-22м3.

О 00:00 ПС зазначили, що ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.

00:02 Дослівно ПС: "Кременчук - в районі міста ворожий БпЛА".

00:10: "Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!"

00:17: "Кривий Ріг - в районі міста ворожий БпЛА".

00:23: "Харків - у районі міста ворожий БпЛА".

1:00: "Кременчук - рух ударних БпЛА у вашому напрямку".

1:33: "Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА".

1:55: "Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини".

2:32: "Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА з півдня".

5:22: "Наразі нова група ударних БпЛА рухається територією Херсонської області, у напрямку Кривого Рогу".

5:26: "Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА".

Оновлено: О 6:58 Повітряні сили повідомили про відбій загрози по ударних БпЛА.

Теми: війнабезпілотники
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