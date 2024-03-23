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Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА и Ту-22 над Черным морем

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСуббота, 23 марта 2024, 00:00
Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА и Ту-22 над Черным морем
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Воздушные силы ВСУ вечером 22 марта сообщили, что российская армия запустила ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Об угрозе сообщили в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

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В 23:12 военные предупредили, что группы БпЛА двигаются через Сумщину, Полтавщину, юго-западным курсом в направлении Кировоградщины.

Также воздушники сообщают о двух бортах Ту-22м3 в акватории Черного моря. Есть угроза пусков ракет Х-22.

В 23:39 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Кременчуге на Полтавщине раздались звуки взрывов.

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В 23:44 сообщили об отбое угрозы по Ту-22м3.

В 00:00 ПС отметили, что вражеские БпЛА на Полтавщине маневрируют, движутся в северном и западном направлении.

00:02 Дословно ВС: "Кременчуг - в районе города вражеский БпЛА".

00:10: "Днепропетровская область - угроза применения ударных БпЛА с юга!"

00:17: "Кривой Рог - в районе города вражеский БпЛА".

00:23: "Харьков - в районе города вражеский БпЛА".

1:00: "Кременчуг - движение ударных БПЛА в вашем направлении".

1:33: "Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА".

1:55: "Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины".

2:32: "Днепропетровская область - угроза применения ударных БпЛА с юга".

5:22: "Сейчас новая группа ударных БпЛА движется по территории Херсонской области, в направлении Кривого Рога".

5:26: "Запорожье - в районе города вражеский БпЛА".

Обновлено: В 6:58 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по ударным БпЛА.

Темы: войнабеспилотники
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