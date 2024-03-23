У Харкові пролунали вибухи

У ніч на 23 березня в Харкові пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Харків, Повітряні сили, мер Харкова Ігор Терехов

Дослівно Суспільне: "Вибух у Харкові".

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Деталі: О 00:03 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожої балістики зі сходу.

Оновлено: О 00:27 Суспільне Харків повідомило про ще один вибух у місті.

О 00:41 Терехов повідомив, що два вибухи пролунали в Основʼянському районі.

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"Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", – додав мер.

Пізніше Терехов повідомив про третій вибух в місті "після "Шахеда"".