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В Харькове прогремели взрывы

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 марта 2024, 00:10
В Харькове прогремели взрывы
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 23 марта в Харькове прогремели взрывы.

Источник: Суспільне Харьков, Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно Суспільне: "Взрыв в Харькове".

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Детали: В 00:03 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики с востока.

Обновлено: В 00:27 Суспільне Харьков сообщило о еще одном взрыве в городе.

В 00:41 Терехов сообщил, что два взрыва прогремели в Основянском районе.

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"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – добавил мэр.

Позже Терехов сообщил о третьем взрыве в городе "после "Шахеда"".

Темы: Харьковвзрыв
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