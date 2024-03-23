В Харькове прогремели взрывы
Суббота, 23 марта 2024, 00:10
В ночь на 23 марта в Харькове прогремели взрывы.
Источник: Суспільне Харьков, Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов
Дословно Суспільне: "Взрыв в Харькове".
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Детали: В 00:03 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики с востока.
Обновлено: В 00:27 Суспільне Харьков сообщило о еще одном взрыве в городе.
В 00:41 Терехов сообщил, что два взрыва прогремели в Основянском районе.
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"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – добавил мэр.
Позже Терехов сообщил о третьем взрыве в городе "после "Шахеда"".