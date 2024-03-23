Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Субота, 23 березня 2024, 01:54
У ніч проти 23 березня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожої балістики.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!"
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Деталі: Повітряну тривогу було оголошено у деяких південних, північних, східних, центральних областях, зокрема і в Київській.
Оновлено: О 2:02 ПС оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.