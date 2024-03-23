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Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 01:54
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMFLOT.RU

У ніч проти 23 березня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожої балістики.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!"

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Деталі: Повітряну тривогу було оголошено у деяких південних, північних, східних, центральних областях, зокрема і в Київській.

Оновлено: О 2:02 ПС оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Теми: повітряна тривога
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