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Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 марта 2024, 01:54
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMFLOT.RU

В ночь на 23 марта Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеской баллистики.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"

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Детали: Воздушная тревога была объявлена в некоторых южных, северных, восточных, центральных областях, в том числе и в Киевской.

Обновлено: В 2:02 ПС объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Темы: воздушная тревога
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