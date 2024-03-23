Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
Суббота, 23 марта 2024, 01:54
В ночь на 23 марта Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеской баллистики.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"
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Детали: Воздушная тревога была объявлена в некоторых южных, северных, восточных, центральных областях, в том числе и в Киевской.
Обновлено: В 2:02 ПС объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.