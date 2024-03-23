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Ворог атакував Сумщину КАБами, дронами, мінами і НАР

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 02:48
Ворог атакував Сумщину КАБами, дронами, мінами і НАР
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 60 обстріл територій Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 280 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади".

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Деталі: Великописарівську громаду росіяни атакували НАР, скидали ВОГ з БПЛА, обстрілювали з артилерії, міномета, РСЗВ, дроном-камікадзе типу "FPV". За день – 80 вибухів.

По Миропільській громаді ворог бив з міномета, артилерії, скинув ВОГ з БПЛА – 15 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксували обстріли з танка, гранатомета СПГ, артилерії, РСЗВ, дроном-камікадзе типу "FPV". Крім того, російська армія здійснила авіаудари КАБ і НАР. Як наслідок – 52 вибухи. Поранень зазнала цивільна особа.

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По Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.

На Краснопільську громаду ворог скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з міномета, артилерії, дроном-камікадзе типу "FPV". Загалом – 41 вибух.

По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії, 9 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксували обстріл з артилерії та міномета – 10 вибухів.

Шалигинська громада була під обстрілами артилерії та міномета – 20 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатомета АГС, РСЗВ, дроном-камікадзе типу "FPV". Загалом – 36 вибухів.

По Миколаївській громаді були обстріли з артилерії, 10 вибухів.

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 10 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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