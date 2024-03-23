Ворог атакував Сумщину КАБами, дронами, мінами і НАР
Протягом минулого дня росіяни здійснили 60 обстріл територій Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 280 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади".
Деталі: Великописарівську громаду росіяни атакували НАР, скидали ВОГ з БПЛА, обстрілювали з артилерії, міномета, РСЗВ, дроном-камікадзе типу "FPV". За день – 80 вибухів.
По Миропільській громаді ворог бив з міномета, артилерії, скинув ВОГ з БПЛА – 15 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксували обстріли з танка, гранатомета СПГ, артилерії, РСЗВ, дроном-камікадзе типу "FPV". Крім того, російська армія здійснила авіаудари КАБ і НАР. Як наслідок – 52 вибухи. Поранень зазнала цивільна особа.
По Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.
На Краснопільську громаду ворог скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з міномета, артилерії, дроном-камікадзе типу "FPV". Загалом – 41 вибух.
По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії, 9 вибухів.
У Новослобідській громаді зафіксували обстріл з артилерії та міномета – 10 вибухів.
Шалигинська громада була під обстрілами артилерії та міномета – 20 вибухів.
По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатомета АГС, РСЗВ, дроном-камікадзе типу "FPV". Загалом – 36 вибухів.
По Миколаївській громаді були обстріли з артилерії, 10 вибухів.
На територію Юнаківської громади росіяни скинули 10 мін.