Враг атаковал Сумщину КАБами, дронами, минами и НАР

В течение прошлого дня россияне совершили 60 обстрелов территорий Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 280 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады".

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Детали: Великописаревскую громаду россияне атаковали НАР, сбрасывали ВОГ с БПЛА, обстреливали из артиллерии, миномета, РСЗО, дроном-камикадзе типа "FPV". За день – 80 взрывов.

По Миропольской громаде враг бил из миномета, артиллерии, сбросил ВОГ с БПЛА – 15 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксировали обстрелы из танка, гранатомета СПГ, артиллерии, РСЗО, дроном-камикадзе типа "FPV". Кроме того, российская армия осуществила авиаудары КАБ и НАР. Как следствие - 52 взрыва. Ранения получил гражданский человек.

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По Свесской общине был обстрел из стрелкового оружия.

На Краснопольскую громаду враг сбрасывал боеприпасы с БпЛА, обстреливал из миномета, артиллерии, дроном-камикадзе типа "FPV". В общем – 41 взрыв.

По Хотинской общине россияне ударили из артиллерии, 9 взрывов.

В Новослободской громаде зафиксировали обстрел из артиллерии и миномета – 10 взрывов.

Шалыгинская громада была под обстрелами артиллерии и миномета – 20 взрывов.

По Середино-Будской громаде враг бил из гранатомета АГС, РСЗО, дроном-камикадзе типа "FPV". В общем – 36 взрывов.

По Николаевской громаде были обстрелы из артиллерии, 10 взрывов.

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 10 мин.