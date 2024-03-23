Херсонська ОВА показала, як морпіхи знищують ворога і його техніку в Кринках

захисники на лівому березі Дніпра, ілюстративне фото з соцмереж Зеленського

Херсонська ОВА показала відео знищення морпіхами російських окупантів і їхньої техніки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Дослівно: "Кринки. Наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм…

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…Наші Захисники та Захисниці невтомно знищують російських окупантів та їхню техніку".

Деталі: В ОВА уточнили, що на відео – робота бійців 137-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

І додали, що воїни спрямовують точні удари по російських БМП та скупченню військ швидкісними FPV-дронами.