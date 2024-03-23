Херсонська ОВА показала, як морпіхи знищують ворога і його техніку в Кринках
Субота, 23 березня 2024, 05:28
Херсонська ОВА показала відео знищення морпіхами російських окупантів і їхньої техніки.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook
Дослівно: "Кринки. Наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм…
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…Наші Захисники та Захисниці невтомно знищують російських окупантів та їхню техніку".
Деталі: В ОВА уточнили, що на відео – робота бійців 137-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.
І додали, що воїни спрямовують точні удари по російських БМП та скупченню військ швидкісними FPV-дронами.
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