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Херсонская ОВА показала, как морпехи уничтожают врага и его технику в Крынках

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 марта 2024, 05:28
Херсонская ОВА показала, как морпехи уничтожают врага и его технику в Крынках
Защитники на левом берегу Днепра, иллюстративное фото из соцсетей Зеленского

Херсонская ОВА показала видео уничтожения морпехами российских оккупантов и их техники.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook

Дословно: "Крынки. Наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм...

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...Наши Защитники и Защитницы неутомимо уничтожают российских оккупантов и их технику".

Детали: В ОВА уточнили, что на видео – работа бойцов 137-го отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

И добавили, что воины направляют точные удары по российским БМП и скоплению войск скоростными FPV-дронами.

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Темы: Херсонская областьвойна
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