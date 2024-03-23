Херсонская ОВА показала, как морпехи уничтожают врага и его технику в Крынках
Суббота, 23 марта 2024, 05:28
Херсонская ОВА показала видео уничтожения морпехами российских оккупантов и их техники.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook
Дословно: "Крынки. Наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм...
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...Наши Защитники и Защитницы неутомимо уничтожают российских оккупантов и их технику".
Детали: В ОВА уточнили, что на видео – работа бойцов 137-го отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
И добавили, что воины направляют точные удары по российским БМП и скоплению войск скоростными FPV-дронами.
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