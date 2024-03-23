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Сили оборони завдала ударів по 15 районах зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 07:34
Сили оборони завдала ударів по 15 районах зосередження ворога – зведення
ілюстративне фото Генштабу

Минулої доби українські захисники вдарили по 15 районах зосередження росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 28 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 10 разів за підтримки авіації атакували позиції захисників у районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного в Запорізькій області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 2 штурми позицій українських військ.

Разом з тим протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об’єктах окупантів.

Теми: Генштабвійна
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