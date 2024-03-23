Силы обороны нанесли удары по 15 районам сосредоточения врага – сводка

За прошедшие сутки украинские защитники ударили по 15 районам сосредоточения россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодязное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанное, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении оккупанты 10 раз при поддержке авиации атаковали позиции защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Роботино в Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки россияне совершили 2 штурма позиций украинских войск.

Вместе с тем в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.