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Росіяни втратили ще 1050 вояк і 12 танків

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 07:48
Росіяни втратили ще 1050 вояк і 12 танків
український захисник, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1050 окупантів, 12 танків і 75 дронів ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 435760 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6852 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
  • артилерійських систем – 10811 (+36) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75) од,
  • крилатих ракет ‒ 1992 (+39) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1768 (+19) од.

Теми: втрати у війнівійнаГенштаб
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