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Россияне потеряли еще 1050 вояк и 12 танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 марта 2024, 07:48
Россияне потеряли еще 1050 вояк и 12 танков
украинский защитник, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 оккупантов, 12 танков и 75 дронов врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 435760 (+1050) чел,
  • танков – 6852 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 13130 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 10811 (+36) ед,
  • РСЗО – 1018 (+0) ед,
  • средств ПВО – 723 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8463 (+75) ед,
  • крылатых ракет – 1992 (+39) ед,
  • кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57) ед,
  • специальной техники – 1768 (+19) ед.

Темы: потери в войневойнаГенштаб
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