Россияне потеряли еще 1050 вояк и 12 танков
Суббота, 23 марта 2024, 07:48
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 оккупантов, 12 танков и 75 дронов врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 435760 (+1050) чел,
- танков – 6852 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 13130 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 10811 (+36) ед,
- РСЗО – 1018 (+0) ед,
- средств ПВО – 723 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8463 (+75) ед,
- крылатых ракет – 1992 (+39) ед,
- кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 14344 (+57) ед,
- специальной техники – 1768 (+19) ед.